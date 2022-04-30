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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29 – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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30 апреля, 21:56
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Варшава согласилась охранять воздушное пространство соседней страны
Словацкие истребители помогут быстрее справиться с врагом / Коллаж "Сегодня"
Словацкие истребители помогут быстрее справиться с врагом / Коллаж "Сегодня"

Фактически достигнута договоренность между Словакией и Польшей о взаимном прикрытии неба с тем, чтобы можно было передать Украине боевые самолеты МиГ-29, находящиеся на вооружении словацкой армии.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

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Что известно

Сообщается, что Словакия договорилась с соседней Польшей – польские истребители F-16 будут патрулировать небо обеих стран. Таким образом освобождается от своих обязанностей словацкий парк истребителей советского производства, которые можно передать Украине.

"После встречи министров обороны двух стран в пятницу в Братиславе Польша заявила, что ее ВВС начнут патрулирование над Словакией в рамках совместных усилий по оказанию помощи Украине. Сроки начала патрулирования не называются. Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Польша вмешается, чтобы "заботиться о воздушном пространстве Словацкой Республики, когда Словакия решит приземлить свои МиГ-29"", – пишет издание.

The New York Times отмечает, что Словакия прямо не заявила, что направит свои МиГи в Украину. Однако ранее такой вопрос поднимался и Братислава готова была помочь Киеву в случае разрешения вопроса с охраной своего воздушного пространства.

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В этом месяце Словакия также отправила в Украину свои системы ПВО советского производства С-300 после того, как Соединенные Штаты согласились предоставить ей запасную систему ракет "Пэтриот" в дополнение к батареям ПВО, уже предоставленным на временной основе Германией и Нидерландами.

Ситуация

  • С начала марта на Западе шли разговоры о том, чтобы пополнить авиапарк Украины истребителями желательного советского производства, на которых умеют летать наши пилоты. Как известно, большую часть украинского авиаполка армия Украины оставила в оккупированном Крыму в 2014 году.
  • США и Польша работают над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине. По этому вопросу консультируются с другими союзниками.
  • Уже 16 марта словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300. Они позволят усилить защиту от авиаударов российских оккупантов.

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