Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29 – СМИ

Варшава согласилась охранять воздушное пространство соседней страны

Словацкие истребители помогут быстрее справиться с врагом / Коллаж "Сегодня"

Фактически достигнута договоренность между Словакией и Польшей о взаимном прикрытии неба с тем, чтобы можно было передать Украине боевые самолеты МиГ-29, находящиеся на вооружении словацкой армии.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

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Что известно

Сообщается, что Словакия договорилась с соседней Польшей – польские истребители F-16 будут патрулировать небо обеих стран. Таким образом освобождается от своих обязанностей словацкий парк истребителей советского производства, которые можно передать Украине.

"После встречи министров обороны двух стран в пятницу в Братиславе Польша заявила, что ее ВВС начнут патрулирование над Словакией в рамках совместных усилий по оказанию помощи Украине. Сроки начала патрулирования не называются. Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Польша вмешается, чтобы "заботиться о воздушном пространстве Словацкой Республики, когда Словакия решит приземлить свои МиГ-29"", – пишет издание.

The New York Times отмечает, что Словакия прямо не заявила, что направит свои МиГи в Украину. Однако ранее такой вопрос поднимался и Братислава готова была помочь Киеву в случае разрешения вопроса с охраной своего воздушного пространства.

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В этом месяце Словакия также отправила в Украину свои системы ПВО советского производства С-300 после того, как Соединенные Штаты согласились предоставить ей запасную систему ракет "Пэтриот" в дополнение к батареям ПВО, уже предоставленным на временной основе Германией и Нидерландами.

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