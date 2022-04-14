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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Словакия передала Украине ПВО: что нужно знать о системе С-300 и как она поможет в войне с Россией

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 17:23
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Украинские военные хорошо знакомы с зенитно-ракетной системой С-300
Комплекс ПВО С-300. Фото: коллаж "Сегодня"
Комплекс ПВО С-300. Фото: коллаж "Сегодня"

Словакия на днях передала Украине системы ПВО С-300.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер в Twitter.

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"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300. Украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и нас тоже. Наша обязанность – помогать, а не стоять в стороне и не оставлять без внимания потери человеческих жизней во время агрессии России", – написал он.

Когда системы ПВО будут в Украине?

8 апреля словацкое издание Visegrad 24 опубликовало видео, на котором погруженные на железнодорожные платформы системы ПВО стоят, готовые к отправке. Журналисты написали, что получили это видео от работников железной дороги несколько дней назад, но не публиковали его до официального сообщения, из чего можно заключить, что системы уже в Украине.

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Что такое система С-300

С-300 – семейство советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. Разработка началась в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы, а в 1979 году первый полк С-300 стал на боевое дежурство.

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В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров.

Комплекс С-300 создавался прежде всего для обороны крупных стратегических объектов, например, городов, но в итоге появилось целое семейство ЗРК: С-300В ("Войсковой"), С-300Ф ("Флотский") и С-300П ("ПВО страны").

Первые дивизионы С-300 были развернуты в 1979 году. С тех пор все три "ветви" комплекса модернизировались. Последняя версия системы ПВО С-300 ПМ-2 (экспортная версия – С-300 ПМУ-2) появилась в конце 1990-х годов.

Как С-300 помогут Украине в войне против России?

На вооружении Словакии могли быть модификации С-300 ПМУ, которые и передали Украине. Этот комплекс способен бороться не только с самолетами и вертолетами, но и с оперативно-тактическими баллистическими ракетами малой и средней дальности.

С-300, особенно его последнее поколение, считается современным и мощным средством противовоздушной и противоракетной обороны. Россия до последнего времени активно продавала эти системы за границу.

Фейк России об уничтожении С-300

10 апреля Минобороны РФ сообщило, что в населенном пункте Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Российские СМИ написали, что одной из уничтоженных установок была переданная Словакия.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг эту информацию.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", – написал он в Twitter.

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