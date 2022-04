Словаччина передала Україні ППО: що потрібно знати про систему С-300 та як вона допоможе у війні з Росією

Словаччина днями передала Україні системи ППО С-300.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер у Twitter.

"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас теж. Наш обов'язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати поза увагою втрати людських життів під час агресії Росії", – написав він.

8 квітня словацьке видання Visegrad 24 опублікувало відео, на якому завантажені на залізничні платформи системи ППО стоять готові до відправки. Журналісти написали, що отримали це відео від працівників залізниці кілька днів тому, але не публікували його до офіційного повідомлення, з чого можна зробити висновок, що системи вже в Україні.

SCOOP & BREAKING NEWS:



Чехія має намір виконати його S-300 long-range SAM missile defense system to UA!



Протягом років тому, Visegrad24 був отриманий цим відео з transfer від трейдера, але didnt publish it since it wasnt public news.



Slovak media затверджено новини 1h ago pic.twitter.com/2S71IpKB3H