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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Словаччина передала Україні ППО: що потрібно знати про систему С-300 та як вона допоможе у війні з Росією

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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14 квітня, 17:23
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Українські військові добре знайомі із зенітно-ракетною системою С-300
Комплекс ППО С-300. Фото: колаж "Сьогодні"
Комплекс ППО С-300. Фото: колаж "Сьогодні"

Словаччина днями передала Україні системи ППО С-300.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер у Twitter.

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"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас теж. Наш обов'язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати поза увагою втрати людських життів під час агресії Росії", – написав він.

Коли системи ППО будуть в Україні?

8 квітня словацьке видання Visegrad 24 опублікувало відео, на якому завантажені на залізничні платформи системи ППО стоять готові до відправки. Журналісти написали, що отримали це відео від працівників залізниці кілька днів тому, але не публікували його до офіційного повідомлення, з чого можна зробити висновок, що системи вже в Україні.

SCOOP & BREAKING NEWS:

Чехія має намір виконати його S-300 long-range SAM missile defense system to UA!

Протягом років тому, Visegrad24 був отриманий цим відео з transfer від трейдера, але didnt publish it since it wasnt public news.

Slovak media затверджено новини 1h ago pic.twitter.com/2S71IpKB3H

- Visegrád 24 (@visegrad24) April 8, 2022

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Що таке система С-300

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії. Розробка почалася 1975 року. 1978 року було завершено випробування системи, а 1979 року перший полк С-300 став на бойове чергування.

Залежно від конкретного типу установки та ракет-перехоплювачів максимальна дальність може досягати 150, 200, 300 кілометрів.

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Комплекс С-300 створювався насамперед для оборони великих стратегічних об'єктів, наприклад, міст, але в результаті з'явилося ціле сімейство ЗРК: С-300В ("Військовий"), С-300Ф ("Флотський") та С-300П ("ППО країни" ").

Перші дивізіони С-300 було розгорнуто 1979 року. З того часу всі три "гілки" комплексу модернізувалися. Остання версія системи ППО С-300 ПМ-2 (експортна версія – С-300 ПМУ-2) з'явилася наприкінці 1990-х років.

Як С-300 допоможуть Україні у війні проти Росії?

На озброєнні Словаччини були модифікації С-300 ПМУ, які й передали Україні. Цей комплекс здатний боротися не лише з літаками та вертольотами, але й з оперативно-тактичними балістичними ракетами малої та середньої дальності. .

С-300, особливо його останнє покоління, вважається сучасним та потужним засобом протиповітряної та протиракетної оборони. Росія досі активно продавала ці системи зарубіжних країн.

Фейк Росії про знищення С-300

10 квітня Міноборони РФ повідомило, що у населеному пункті Старобогданівка Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області нібито знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300. Російські ЗМІ написали, що однією зі знищених установок була передана зы Словаччини.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хеґер спростував цю інформацію.

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонну систему С-300 в Україні було знищено. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", – написав він у Twitter.

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