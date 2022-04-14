Повністю закриває небо над містом: військовий експерт розповів про словацьке ППО для України

Азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде вважає, що отримати у розпал бойових дій ППО С-300 – царський подарунок. У квітні Словаччина передала саме такий зенітно-ракетний комплекс Україні.
"Вважайте, що ви можете одним таким комплексом повністю закрити небо над одним великим містом. Крім того, в радіусі його дії можна сконцентрувати інфраструктуру, пальне, боєприпаси, склади з якими зазвичай зараз найбільш схильні до ракетних ударів", – вважає експерт.
Зброя для України
- Адміністрація президента США Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 мільйонів доларів. Як зазначається, новий пакет допомоги включатиме багато з уже наданих систем озброєнь, а також "нові можливості", адаптовані до ширшого наступу, який, як очікують у США, Росія почне на сході України.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян усього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про потреби України, які допоможуть зупинити війну. Відповідне відеозвернення український лідер опублікував на своїй сторінці у Facebook у середу, 13 квітня.
- У Німеччині є згода на постачання важкої зброї Україні. Це рішення підтримує урядова коаліція. Про це повідомив депутат Бундестагу, експерт правлячої Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер.
- Україна потребує у системах протиповітряної оборони, тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста та села. Від постійних бомбардувань гинуть та страждають громадянські люди. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.