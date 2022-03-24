Україні потрібні літаки та ППО – Зеленський

Українці зверталися до НАТО із проханням закрити небо від ворожих літаків, але цього не сталося, тому потрібне озброєння

Президент Володимир Зеленський розповів, яка зброя потрібна Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна потребує системи протиповітряної оборони, тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста і села. Від постійних бомбардувань гинуть і страждають цивільні люди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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"Найбільші наші втрати сьогодні – це люди. Звичайні цивільні люди, які гинуть і страждають від постійних бомбардувань, авіа- і ракетних ударів в українських містах і селах", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що з перших днів війни українці зверталися до НАТО з проханням закрити небо від бомб і ворожих літаків.

"Цього не відбулося, на превеликий жаль. Але тоді дайте нам зброю, яка зможе допомогти нам самим захистити своє небо. Дайте нам літаки, ППО", – сказав Зеленський.

Єрмак висловив вимогу до Заходу

Влада Росії розуміє лише мову сили та завжди плутає миролюбність зі слабкістю — про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Chatham House, частину якого він опублікував у Telegram.

"Хочу спитати наших європейських партнерів: то які ви насправді? Ви миролюбні чи слабкі?

Чи ви дасте нам нарешті ту зброю, яка дозволить Україні лишитись незалежною суверенною державою у міжнародно визнаних кордонах? Ви нарешті відкриєте нам повноцінний ленд-ліз? Чи надалі з занепокоєнням дивитиметеся, як перетворюються на уламки наші міста?" — сказав він.

Глава ВП закликав Захід закрити небо чи надати Україні далекобійні системи ППО.

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"Ваш страх ескалації живить агресію. Ваша рішучість стримає її. Чітко артикульована позиція "Ми будемо збивати літаки, які є знаряддям терору. Ми будемо нищити ті засоби російської ППО, які атакуватимуть нашу повітряну поліцію" – ось, що нам потрібно", — наголосив Єрмак.

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