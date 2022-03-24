Украине нужны самолеты и ПВО – Зеленский

Украинцы обращались к НАТО с просьбой закрыть небо от вражеских самолетов, но этого не произошло, поэтому нужно вооружение

Президент Владимир Зеленский рассказал, какое оружие нужно Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села. От постоянных бомбардировок погибают и страдают гражданские люди.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

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"Наибольшие наши потери сегодня – это люди. Обычные гражданские люди, погибающие и страдающие от постоянных бомбардировок, авиа- и ракетных ударов в украинских городах и селах" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что с первых дней войны украинцы обращались к НАТО с просьбой закрыть небо от бомб и вражеских самолетов.

"Этого не произошло, к большому сожалению. Но тогда дайте нам оружие, которое сможет помочь нам самим защитить свое небо. Дайте нам самолеты, ПВО", – сказал Зеленский.

Ермак потребовал к Западу

Власть России понимает только язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью — об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Chatham House, часть которого он опубликовал в Telegram.

"Хочу спросить наших европейских партнеров: какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы? Дадите ли нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец-то откроете нам полноценный ленд-лиз? Будете ли в дальнейшем с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города?" — сказал он.

Глава ОП призвал Запад закрыть небо или предоставить Украине дальнобойные системы ПВО.

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"Ваш страх эскалации питает злость. Ваша решимость удержит ее. Четко артикулированная позиция: "Мы будем сбивать самолеты, являющиеся орудием террора. Мы будем уничтожать те средства российской ПВО, которые будут атаковать нашу воздушную полицию". Вот что нам нужно", — подчеркнул Ермак.

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