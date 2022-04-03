РФ втратила наступальну можливість через ППО ЗСУ – британська розвідка

Російські окупанти не можуть взяти контроль над українським небом через злагоджену роботу нашої ППО

ППО України стало проблемою для окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не спромоглася знищити системи української протиповітряної оборони і це серйозно підірвало здатність її сухопутних військ до наступу. Про це йдеться у звіті британської розвідки у Twitter .

"Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, у свою чергу, суттєво вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів", – повідомляє розвідка.

Для російських повітряних та ракетних операцій Україна, як і раніше, становить серйозну проблему. В результаті російські літаки, як і раніше, уразливі для систем ППО малої та середньої дальності.

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У розвідці зазначили, що протягом останнього тижня спостерігалася концентрація російської повітряної активності на південному сході України, ймовірно, через те, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі.

Втрати окупантів