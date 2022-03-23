Росія втратила до 40 тисяч своїх військових , – джерело НАТО

У війні з Україною російська армія зазнала великих втрат. Українські захисники знищили від 7 до 15 тисяч військовослужбовців Росії.
Про це повідомляє кореспондент Voice of America Джефф Селдін.
РФ не вдається приховати втрати. За підрахунками НАТО, українські війська ліквідували від 7 до 15 тисяч російських солдатів.
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"Загальні ж втрати, включаючи полонених, зниклих безвісти та поранених, становлять 30 – 40 тисяч", – йдеться у повідомленні.
Зведення Генштабу за 22 березня
Військовослужбовці РФ масово відмовляються воювати проти України.Зокрема, у 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовилися брати участь у війні.
Усього з початку військових дій загинуло близько 50 і поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також великий резонанс у суспільстві викликає загибель вищих і старших офіцерів.
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