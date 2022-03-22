Є 100-й! ЗСУ збили "ювілейний" ворожий літак

З'явилася також інформація про знищення одразу двох російських літаків

Практично щодня ЗСУ збиває вертольоти та літаки супротивника / Колаж "Сьогодні"

Ближче до вечора наші військові почали повідомляти про свої успіхи у боротьбі з повітряними силами супротивника. Виявилося, що, крім ракет кількох видів, випущених армією РФ по українських містах, вдалося збити кілька літаків противника.

Повідомлення

Трохи згодом інформацію підтвердила на своєму телеграм-каналі Маріупольська міськрада.

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"Сьогодні є і хороші новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" – йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

Проте, за повідомленням Повітряного командування "Схід", насправді знищили щонайменше два літаки.

"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора. Тримаємо стрій! Слава Україні" — повідомляється на ФБ-сторінці "Сходу".

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