Є 100-й! ЗСУ збили "ювілейний" ворожий літак

Ближче до вечора наші військові почали повідомляти про свої успіхи у боротьбі з повітряними силами супротивника. Виявилося, що, крім ракет кількох видів, випущених армією РФ по українських містах, вдалося збити кілька літаків противника.
Повідомлення
Трохи згодом інформацію підтвердила на своєму телеграм-каналі Маріупольська міськрада.
"Сьогодні є і хороші новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" – йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.
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Проте, за повідомленням Повітряного командування "Схід", насправді знищили щонайменше два літаки.
"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора. Тримаємо стрій! Слава Україні" — повідомляється на ФБ-сторінці "Сходу".
Обстановка
- Згідно з ранковим зведенням Міноборони України, на 25-й день війни у нашій скарбничці було 99 збитих російських літаків і 123 вертольоти.
- Вдень стало відомо, що українські сили завдали чергового нищівного удару по накопиченню російської військової техніки в аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині. Командування орків з наполегливістю доставляє техніку на аеродром, де вона вже всьоме стає об'єктом обстрілу ЗСУ.
- Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що протиповітряна оборона України знищила російські дрони над Одесою.