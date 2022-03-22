Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Є 100-й! ЗСУ збили "ювілейний" ворожий літак

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 19:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З'явилася також інформація про знищення одразу двох російських літаків
Практично щодня ЗСУ збиває вертольоти та літаки супротивника / Колаж "Сьогодні"
Практично щодня ЗСУ збиває вертольоти та літаки супротивника / Колаж "Сьогодні"

Ближче до вечора наші військові почали повідомляти про свої успіхи у боротьбі з повітряними силами супротивника. Виявилося, що, крім ракет кількох видів, випущених армією РФ по українських містах, вдалося збити кілька літаків противника.

Повідомлення

Трохи згодом інформацію підтвердила на своєму телеграм-каналі Маріупольська міськрада.

Реклама

"Сьогодні є і хороші новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" – йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

Проте, за повідомленням Повітряного командування "Схід", насправді знищили щонайменше два літаки.

"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора. Тримаємо стрій! Слава Україні" — повідомляється на ФБ-сторінці "Сходу".

Реклама

Обстановка

  • Згідно з ранковим зведенням Міноборони України, на 25-й день війни у нашій скарбничці було 99 збитих російських літаків і 123 вертольоти.
  • Вдень стало відомо, що українські сили завдали чергового нищівного удару по накопиченню російської військової техніки в аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині. Командування орків з наполегливістю доставляє техніку на аеродром, де вона вже всьоме стає об'єктом обстрілу ЗСУ.
  • Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що протиповітряна оборона України знищила російські дрони над Одесою.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователька, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти