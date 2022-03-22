Есть 100-й! ВСУ сбили "юбилейный" вражеский самолет

Появилась также информация об уничтожении сразу двух российских самолетов

Практически ежедневно ВСУ сбивает вертолеты и самолеты противника / Коллаж "Сегодня"

Ближе к вечеру наши военные стали сообщать о своих успехах в борьбе с воздушными силами противника. Оказалось, что, помимо ракет нескольких видов, выпущенных армией РФ по украинским городам, удалось сбить несколько самолетов противника.

Сообщение

Чуть позже информацию подтвердил на своем телеграм-канале Мариупольский горсовет.

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"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!" – говорится в сообщении горсовета Мариуполя.

Однако, по сообщению Воздушного командования "Восток", на самом деле уничтожили минимум два самолета.

"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора. Держим строй! Слава Украине", – сообщается на ФБ-странице "Востока".

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