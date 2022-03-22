Росіяни занепадають духом і зазнають втрат: зведення Генштабу за 22 березня

У ЗСУ розповіли, що сьогодні відбувалося на лінії фронту

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Ворожі війська використовують білоруські аеродроми для вильотів на територію України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські війська продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Противник здійснив понад 80 авіавильотів, у тому числі 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, розташованих на території Білорусі. Крім того, на території України ворог задіяв п'ять літаків-розвідників.

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Кораблі військово-морського флоту Російської Федерації виконують завдання у певних районах Чорного моря. У північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного угруповання окупаційних військ продовжують перебувати до 5 російських кораблів.

Втрати військових РФ

Зазначається, що особовий склад окремих підрозділів Центрального військового округу деморалізовано через значні втрати, попри пропаганду. Фіксуються випадки масової відмови військових РФ воювати проти України.

Зокрема, у 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовилися брати участь у війні. Усього з початку військових дій загинуло близько 50 і поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також великий резонанс у суспільстві викликає загибель вищих і старших офіцерів.

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У російської армії виникли серйозні проблеми із тиловим забезпеченням угруповань окупаційних військ майже у всіх напрямках. Вона продовжує зазнавати значних втрат через погано організовану систему медзабезпечення. Так, з цієї причини великих втрат зазнали підрозділи 7-мої десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.

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