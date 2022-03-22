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Россияне падают духом и несут потери: сводка Генштаба за 22 марта

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 марта, 20:39
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В ВСУ рассказали, что сегодня происходило на линии фронта
Россияне 27-й день ведут войну в Украине
Россияне 27-й день ведут войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Вражеские войска используют белорусские аэродромы для вылетов на территорию Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Противник совершил более 80 авиавылетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории Беларуси. Кроме того, на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.

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Корабли военно-морского флота Российской Федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 российских кораблей.

Потери военных РФ

Отмечается, что личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа деморализован из-за значительных потерь, несмотря на пропаганду. Фиксируются случаи массового отказа военных РФ воевать против Украины.

В частности, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в войне. Всего с начала военных действий погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель высших и старших офицеров.

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У российской армии возникли серьезные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти во всех направлениях. Она продолжает нести значительные потери из-за плохо организованной системы медобеспечения. Так, по этой причине большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ.

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