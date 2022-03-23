Россия потеряла до 40 тысяч своих военных , – источники НАТО

В войне с Украиной российская армия понесла большие потери. Украинские защитники уничтожили от 7 до 15 тысяч военнослужащих России.
Об этом сообщает корреспондент Voice of America Джефф Селдин.
РФ не удается скрыть свои потери. По подсчетам НАТО, украинские войска ликвидировали от 7 до 15 тысяч российских солдат.
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"Общие же потери, включая плененных, пропавших без вести и раненых, составляют 30 – 40 тысяч", – говорится в сообщении.
Сводка Генштаба за 22 марта
Военнослужащие РФ массово отказываются воевать против Украины. В частности, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в войне.
Всего с начала военных действий погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель высших и старших офицеров.
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