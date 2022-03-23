Россия потеряла до 40 тысяч своих военных , – источники НАТО

Специалисты подсчитали общие потери российской армии, включая плененных, пропавших без вести и раненых

РФ не могут скрыть потери своих военнослужащих / Коллаж "Сегодня"

В войне с Украиной российская армия понесла большие потери. Украинские защитники уничтожили от 7 до 15 тысяч военнослужащих России.

Об этом сообщает корреспондент Voice of America Джефф Селдин.

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РФ не удается скрыть свои потери. По подсчетам НАТО, украинские войска ликвидировали от 7 до 15 тысяч российских солдат.

"Общие же потери, включая плененных, пропавших без вести и раненых, составляют 30 – 40 тысяч", – говорится в сообщении.

Сводка Генштаба за 22 марта

Военнослужащие РФ массово отказываются воевать против Украины. В частности, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в войне.

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Всего с начала военных действий погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель высших и старших офицеров.

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