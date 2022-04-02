У Балаклії окупанти обстріляли лікарню: пацієнти та персонал потребують евакуації

Районна лікарня, яку обстріляли російські військові, частково пошкоджена

Окупанти влаштували обстріл у місті / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти під час обстрілу Балакліїпотрапили до районної лікарні. Будівля частково пошкоджена. У будівлі перебувало близько 70 пацієнтів та медпрацівників.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.

"Це черговий військовий злочин проти мирних жителів Харківської області. Обстріл мирного населення Росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова брехня російської пропаганди та військова провокація" , – написав голова ОДА.

Мер Балаклії співпрацює з окупантами

Балаклія – це тимчасово окупована територія Харківської області. Мер населеного пункту Іван Столбовий почав співпрацювати з окупантами.Про це він також є публічно городянам.

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За державну зраду Стовбовому загрожує 15 років або довічне ув'язнення.

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