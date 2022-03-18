У РФ силы на исходе: Арестович рассказал, когда оккупанты выдохнутся

У российских оккупантов заканчивается техника, а также проблемы с личным составом

Согласно прогнозу, первая к апрелю закончится активная фаза / Фото: Коллаж: Сегодня

Активная фаза войны почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Об этом сообщил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Telegram-канал Одесса.

По его словам, у оккупантов заканчиваются резервы, и даже если они где-то найдут дополнительные – этого им не хватит, и войну они в любом случае не выиграют.

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"Даже если они где-то наскребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще отдалится. Конец здесь один, они стратегически проиграли, проигрывают и оперативно", – сказал он.

Арестович отметил, что уже к середине – концу апреля уехавшие киевляне смогут возвращаться домой.

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