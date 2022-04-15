Стало известно имя россиянки, которая разрешила мужу насиловать украинок

Семья сторонников насилия имеет 4-летнего ребенка

Весь мир осуждает насилие над гражданами Украины, семья российского десантника - поддерживает / Коллаж "Сегодня"

Журналисты опознали россиянку, которая призвала своего мужа насиловать украинок, главное, чтобы он потом не рассказывал жене о своих "подвигах". Семья сторонников насилия из Орловской области, а с 2018 года благополучно обосновалась в оккупированном Крыму. Они имеют 4-летнего сына. Сейчас муж-десантник лечится от ранения в госпитале Севастополя.

Расследование провела редакция "Радио Свобода" и расследовательский проект "Схемы".

Реклама

Что известно

По информации расследователей, разрешение на изнасилование дала Ольга Быковская, в девичестве — Пинясова. Готов был воспользоваться разрешением 27-летний Роман Быковский. Ранее он был срочник Росгвардии, а затем – военнослужащим 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в аннексии Крыма.

По оказавшимся в распоряжении журналистов номерам телефонов, по которым парочка обсуждала изнасилование, в соцсетях были найдены зарегистрированные на эти номера аккаунты в российской соцсети "ВКонтакте". Один на имя 27-летнего Романа Быковского, второй на его жену – Ольгу Быковскую.

Реклама

После огласки Ольга вынуждена была удалить свой аккаунт.

Реклама

Жизненное кредо сторонницы насилия, судя по профилю "ВКонтакте": "Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо". Там же женщина, которая советовала мужчине "насиловать баб", указала, что главное в жизни для нее – это "семья и дети".

Вторжение в Украину

Одна из фотографий в "Одноклассниках" матери российского оккупанта Ирины Быковской опубликована 10 февраля 2018 года может объяснять, как ее сын попал в 2022 году в Херсонскую область, где его разговор с женой об "украинских бабах" перехватила СБУ.

Как пишут "Схемы", на этом снимке Роман Быковский сидит в военной форме у шлагбаума с автоматом Калашникова. На рукаве хорошо виден шеврон – с помощью расследовательской группы Conflict Intelligence Team журналисты установили, что Быковский в то время служил в дислоцированном в Новороссийске 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку, входящем в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Он заключил контракт с Министерством обороны не позднее февраля 2018 года.

Об участии десантников 108-го десантно-штурмового полка в войне с Украиной ранее не сообщалось.

Насилие в Украине