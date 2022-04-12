"Российский защитник детей". Украина установила личность псковского десантника, изнасиловавшего младенца

Военнослужащий армии РФ отправлял товарищам видео того, как издевается над младенцем

Российский оккупант изнасиловал младенца и снимал преступление на видео. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинским правоохранителям удалось установить личность российского военного, который изнасиловал младенца. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего обращения к парламенту Литвы.

Глава государства отметил, что оккупант родом из Пскова.

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"Установлено даже это лицо (изнасиловавший младенца, – Ред.), русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназовец, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный "защитник детей", – заявил президент.

Зеленский также предположил, что российские пропагандисты уже начали оправдывать такие действия российского военного.

"Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных", – добавил Зеленский.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Девять из них теперь беременны.

Насилуя женщин в Киевской области российские солдаты говорили, что будут делать это так, чтобы украинкам больше никогда не хотелось рожать детей.

Также мы информировали, что в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

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По словам главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, казни мирных украинцев были частью плана Путина.