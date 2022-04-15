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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Стало відоме ім'я росіянки, яка дозволила чоловікові ґвалтувати українок

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15 квітня, 19:56
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Сім'я прихильників насильства має 4-річну дитину
Весь світ засуджує насильство над громадянами України, сім'я російського десантника - підтримує / Колаж "Сьогодні"
Весь світ засуджує насильство над громадянами України, сім'я російського десантника - підтримує / Колаж "Сьогодні"

Журналісти впізнали росіянку, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок, головне, щоб він потім не розповідав дружині про свої "подвиги". Сім'я прихильників насильства з Орловської області, а з 2018 року благополучно влаштувалася в окупованому Криму. Вони мають 4-річного сина. Наразі чоловік-десантник лікується від поранення у шпиталі Севастополя.

Розслідування провела редакція "Радіо Свобода" та розслідувальний проект "Схеми".

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Що відомо

За інформацією розслідувачів, дозвіл на зґвалтування надала Ольга Биковська, у дівоцтві – Пінясова. Готовий був скористатися дозволом 27-річний Роман Биковський. Раніше він був строковиком Росгвардії, а потім – військовослужбовцем 108-го гвардійського десантно-штурмового полку, який брав участь у анексії Криму.

За номерами телефонів, які опинилися в розпорядженні журналістів, за якими парочка обговорювала зґвалтування, в соцмережах було знайдено зареєстровані на ці номери акаунти в російській соцмережі "ВКонтакте". Один на ім'я 27-річного Романа Биковського, другий на його дружину – Ольгу Биковську.

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Після розголосу Ольга змушена була видалити свій обліковий запис.

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Життєве кредо прихильниці насильства, судячи з профілю "ВКонтакте": "Навчитеся нічого нікому не розповідати. Отоді все буде добре". Там же жінка, яка радила чоловікові "ґвалтувати баб", вказала, що головне у житті для неї – це "сім'я та діти".

Вторгнення в Україну

Одна з фотографій в "Однокласниках" матері російського окупанта Ірини Биковської опублікована 10 лютого 2018 року може пояснювати, як її син потрапив у 2022 році в Херсонську область, де його розмову з дружиною про "українських баб" перехопила СБУ.

Як пишуть "Схеми", на цьому знімку Роман Биковський сидить у військовій формі біля шлагбауму з автоматом Калашнікова. На рукаві добре видно шеврон – за допомогою розслідувальної групи Conflict Intelligence Team вдалося встановити, що Биковський на той час служив у дислокованому в Новоросійську 108-му гвардійському десантно-штурмовому полку, що входить до складу 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Він уклав контракт із Міністерством оборони РФ не пізніше лютого 2018 року.

Про участь десантників 108 десантно-штурмового полку у війні з Україною раніше не повідомлялося.

Насильство в Україні

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

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