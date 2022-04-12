"Російський захисник дітей". Україна встановила особу псковського десантника, що зґвалтував немовля

Військовослужбовець армії РФ відправляв товаришам відео того, як знущається з немовляти

Російський окупант зґвалтував немовля та знімав злочин на відео. Фото: колаж "Сьогодні"

Українським правоохоронцям вдалося встановити особу російського військового, який зґвалтував немовля. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого звернення до парламенту Литви.

Глава держави зазначив, що окупант родом із Пскова.

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"Встановлено навіть цю особу (що зґвалтував немовля, – Ред.), російський воїн Бичків із Пскова, десантник чи спецназівець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовляти. Ось такий російський військовий "захисник дітей", – Заявив президент.

Зеленський також висловив припущення, що російські пропагандисти вже почали виправдовувати такі дії російського військового.

"Російські пропагандисти, мабуть, уже почали це виправдовувати. Мабуть, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних", – додав Зеленський.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під час окупації Бучі російські солдати тримали в одному з підвалів близько 25 жінок та дівчат віком від 14 до 24 років та регулярно ґвалтували . Дев'ять із них тепер вагітні.

Насилуючи жінок у Київській області російські солдати говорили, що робитимуть це так, щоб українкам більше ніколи не хотілося народжувати дітей.

Також ми інформували, що у Мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області . Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

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За словами глави британської розвідки MI6 Річарда Мура, страти мирних українців були частиною плану Путіна.