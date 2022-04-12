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"Мене схопили, а чоловіка розстріляли": страшні історії зґвалтувань українок під Києвом

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12 квітня, 13:47
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Часто ґвалтівники були п'яні або під дією наркотиків
Зґвалтована українка розповіла, як окупанти вбили її чоловіка.
Зґвалтована українка розповіла, як окупанти вбили її чоловіка. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині продовжують фіксувати численні підтвердження згвалтування українок. Жінки розповідають, як російські окупанти, часто п'яні та під наркотиками, знущалися з них.

Декілька таких історій зібрало британське агентство BBC.

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Російський найманець із Чечні зґвалтував жінку та вбив її чоловіка

У селі, яке розташоване за 70 км на захід від Києва, журналісти поговорили з 50-річною Ганною (ім'я жінки змінили з метою безпеки).

Вона розповіла, що 7 березня була вдома із чоловіком, коли увірвався іноземний солдат.

"Під прицілом відвів мене до сусіднього будинку. Наказав: "Роздягайся, або я тебе пристрелю". Він продовжував погрожувати вбити мене, якщо я не зроблю так, як він сказав. Потім він почав мене ґвалтувати", – згадує жінка.

Ганна описала нападника як молодого худорлявого чеченського бойовика, пов'язаного з Росією.

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"Поки він мене ґвалтував, увійшли ще четверо солдатів. Я думала, що мені кінець. Але його забрали. Більше я його не бачила", – сказала вона.

За словами Ганни, її врятував окремий підрозділ російських солдатів.

Ганна повернулася додому та знайшла свого чоловіка. Він був поранений у живіт, коли спробував бігти за своєю дружиною, щоб урятувати її від ґвалтівника. Жінка сховалася разом із чоловіком у сусідньому будинку, але відвезти до лікарні його не змогла через бойові дії. За два дні він помер. Його поховали прямо у дворі.

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Місце поховання чоловіка Ганни. Фото: BBC

Крім того, Ганна розповіла, що російські окупанти ще кілька днів залишалися у її будинку. Коли вони пішли, жінка знайшла наркотики та віагру.

Зґвалтували та перерізали горло

Дорогою від будинку Ганни журналістам BBC розповіли ще одну страшну історію. Місцеві жителі повідомили про 40-річну жінку, яку жорстоко вбили після зґвалтування.

За словами сусідів, її вивели з дому та помістили до спальні сусіднього будинку, мешканці якого евакуювалися після початку війни.

"Гарно оформлена кімната з багато прикрашеними шпалерами та ліжком із золотим узголів'ям перетворилася на місце злочину. На матраці та ковдрі великі плями крові. У кутку дзеркало із запискою, написаною губною помадою, яка натякає, де похована жертва", – пише BBC.

Сусіди стверджують, що жертва російських окупантів померла через те, що вона перерізала горло. Жінку поховали в саду поряд із будинком.

Наступного дня після візиту журналістів до села поліція ексгумувала тіло постраждалої. Вона була похована без одягу, а на її шиї був довгий поріз.

Чоловіка розстріляли та погрожували вбити маленького сина

Ще одну моторошну історію розповів журналістам начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Випадок стався у селі за 50 кілометрів на захід від Києва.

Сім'я з трьох людей – пара років тридцяти та їхня маленька дитина – жили в будинку на околиці села.

"9 березня до будинку увійшли кілька солдатів російської армії. Чоловік намагався захистити дружину та дитину. Тому його розстріляли у дворі", – сказав Нєбитов.

Після цього двоє солдатів неодноразово ґвалтували жінку. Вони тричі йшли та тричі поверталися. Пригрозили, що якщо вона чинитиме опір, вони зашкодять її маленькому синові. Щоб захистити свою дитину, вона не опиралася.

Коли солдати пішли, вони спалили будинок та застрелили собак у дворі. Жінка втекла із сином, після чого звернулася до поліції. Чоловіка поховали у саду сусіди.

Окупанти спалили будинок після зґвалтування. Фото: BBC

Підлітків ґвалтували прямо на вулицях

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова розповіла ще одну історію на підтвердження звірств російських окупантів.

"25-річна жінка зателефонувала нам, щоб повідомити, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці прямо в неї на очах. Вона сказала, що вони кричали: "Це станеться з кожною нацистською повією", коли ґвалтували її сестру", – повідомила омбудсмен.

За її словами, близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. Дев'ять із них зараз вагітні.

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