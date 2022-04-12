"Меня схватили, а мужа расстреляли": жуткие истории изнасилований украинок под Киевом

Часто насильники были пьяные или под действием наркотиков

Изнасилованная украинка рассказала, как оккупанты убили ее мужа. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области продолжают фиксировать многочисленные подтверждения изнасилования украинок. Женщины рассказывают, как российские оккупанты, часто пьяные и под наркотиками, издевались над ними.

Несколько таких историй собрало британское агентство BBC.

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Российский наемник из Чечни изнасиловал женщину и убил ее мужа

В селе, которое расположено в 70 км к западу от Киева журналисты поговорили с 50-летней Анной (имя женщины изменили в целях безопасности).

Она рассказала, что 7 марта была дома с мужем, когда ворвался иностранный солдат.

"Под прицелом отвел меня в соседний дом. Приказал: "Раздевайся, или я тебя пристрелю". Он продолжал угрожать убить меня, если я не сделаю так, как он сказал. Потом он начал меня насиловать", – вспоминает женщина.

Анна описала нападавшего как молодого худощавого чеченского боевика, связанного с Россией.

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"Пока он меня насиловал, вошли еще четверо солдат. Я думала, что мне конец. Но его забрали. Больше я его не видела", — сказала она.

По словам Анны, ее спасло отдельное подразделение российских солдат.

Анна вернулась домой и нашла своего мужа. Он был ранен в живот, когда попытался бежать за своей женой, чтобы спасти ее от насильника. Женщина спряталась вместе с мужем в соседнем доме, но отвезти в больницу его не смогла из-за боевых действий. Через два дня он умер. Его похоронили прямо во дворе.

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Место захоронения мужа Анны. Фото: BBC

Кроме того, Анна рассказала, что российские оккупанты еще несколько дней оставались в ее доме. Когда они ушли, женщина нашла наркотики и виагру.

Изнасиловали и перерезали горло

По дороге от дома Анны журналистам BBC рассказали еще одну жуткую историю. Местные жители сообщили о 40-летней женщине, которую жестоко убили после изнасилования.

По словам соседей, ее вывели из дома и поместили в спальню соседнего дома, жители которого эвакуировались после начала войны.

"Красиво оформленная комната с богато украшенными обоями и кроватью с золотым изголовьем превратилась в место преступления. На матрасе и одеяле большие пятна крови. В углу зеркало с запиской, написанной губной помадой, которая намекает, где похоронена жертва", – пишет BBC.

Соседи утверждают, что жертва российских оккупантов умерла из-за того, что ей перерезали горло. Женщину похоронили в саду рядом с домом.

На следующий день после визита журналистов в село полиция эксгумировала тело пострадавшей. Она была похоронена без одежды, а на ее шее был длинный порез.

Мужа расстреляли и угрожали убить маленького сына

Еще одну жуткую историю рассказал журналистам начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Случай произошел в селе в 50 километрах к западу от Киева.

Семья из трех человек – пара лет тридцати и их маленький ребенок – жили в доме на окраине села.

"9 марта в дом вошли несколько солдат российской армии. Муж пытался защитить жену и ребенка. Поэтому его расстреляли во дворе", – сказал Небытов.

После этого двое солдат неоднократно насиловали женщину. Они трижды уходили и трижды возвращались. Пригрозили, что если она будет сопротивляться, они причинят вред ее маленькому сыну. Чтобы защитить своего ребенка, она не сопротивлялась.

Когда солдаты ушли, они сожгли дом и застрелили собак во дворе. Женщина сбежала с сыном, после чего обратилась в полицию. Мужа похоронили в саду соседи.

Оккупанты сожгли дом после изнасилования. Фото: BBC

Подростков насиловали прямо на улицах

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова рассказала еще одну историю в подтверждение зверств российских оккупантов.

"25-летняя женщина позвонила нам, чтобы сообщить, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах. Она сказала, что они кричали: "Это случится с каждой нацистской проституткой", когда насиловали ее сестру", – сообщила омбудсмен.

По ее словам около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них сейчас беременны.

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