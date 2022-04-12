"Дозволяю ґвалтувати, тільки оберігайся" – радіоперехоплення розмови окупанта з дружиною

СБУ опублікувала новий доказ повного падіння моралі у Росії

Навіть у ООН стурбовані насильством з боку громадян Росії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України надала черговий доказ ненависті громадян Росії до українців та повної відсутності у них будь-яких моральних цінностей. У черговій порції опублікованих перехоплень розмов між російськими солдатами та їхніми рідними йдеться про те, що треба ґвалтувати українських жінок.

Про це повідомляється на телеграм-каналі СБУ.

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Шокуюча заява

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло?" – дала вказівки володарка жіночого голосу.

"Угу. Погодилася, щоб я нічого не говорив?" – уточнює її благовірний.

"Так, щоб я нічого не знала. А що?"

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"Можна, так?" – перепитав чоловік.

"Так, дозволяю. Тільки оберігайся".

У Росії моралі не залишилося