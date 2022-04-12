"Разрешаю насиловать, только предохраняйся" – радиоперехват разговора оккупанта с женой

СБУ опубликовала новое доказательство полного падения нравов в России

Даже в ООН обеспокоены насилием со стороны граждан России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины предоставила очередное доказательство ненависти граждан России к украинцам и полного отсутствия у россиян каких-либо моральных ценностей. В очередной порции опубликованных перехватов разговоров между российскими солдатами и их родными говорится о том, что необходимо насиловать украинских женщин.

Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.

Реклама

Шокирующее заявление

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?" – дала указания обладательница женского голоса.

"Угу. Согласилась, чтобы я ничего не говорил?" – уточняет ее благоверный.

"Да, чтобы я ничего не знала. А что?"

Реклама

"Можно, да?", – переспросил мужчина.

"Да, разрешаю. Только предохраняйся".

В России морали не осталось