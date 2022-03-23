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"Планов поразвлекаться нет": Ким рассказал, что будет делать после победы Украины

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23 марта, 22:03
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По словам главы Николаевской ОВА, российские оккупанты убили кучу народа, невинных людей, а также уничтожили все хорошее, что было
Виталий Ким поделился планами на будущее после победы Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Ким поделился планами на будущее после победы Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что после победы Украины будет отстраивать свою область. По его словам, российские оккупанты уничтожили все хорошее, и поэтому понадобится много времени для восстановления.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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"Я стараюсь и работать, и жить так, чтобы был определенный баланс во всем этом. Раньше, когда я был в бизнесе, то много путешествовал, и это тоже надоедает. Я не знаю, что буду делать после победы… Буду точно отстраивать свою область, потому что я очень сильно злюсь на них (оккупантов), так как они сломали все планы, большую стройку, все, что мы подготовили для региона, проработали два года и оно все насмарку", – сказал Ким.

Он добавил, что оккупанты убили кучу народа, невинных людей, а также уничтожили все хорошее, что было:

"Нам надо будет много времени для восстановления. Поэтому я планирую все восстановить, а потом уже думать, что буду дальше делать. Пока планов поразвлекаться особо нет", – подчеркнул Ким.

"Чего мне бояться?": Ким рассказал о своей личной безопасности

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что свою безопасность он обеспечивает и у него работает целая система. По его словам, в городе сейчас нет ДРГ (Диверсионно-разведывательная группа, – Ред.) с автоматами, и поэтому Николаев является свободным. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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"Чему быть, тому не миновать. Безопасность обеспечиваю, но я думаю, что заблуждением является то, что все замкнуто на мне. Я как из бизнеса строил всегда систему. У нас работает система, много людей ходят на работу – мэрия, заместители и т.д. Эта система будет работать независимо от ничего. У нас город довольно таки свободный, ДРГ здесь не ходят с автоматами. В наш город нельзя прорваться на танке. Чего мне бояться?" – сказал Ким.

Он добавил, что никак нельзя уберечься от ракет, так как они летят мимо и куда целятся – непонятно:

"Все ко всему привыкают. Человек привыкает ко всему, кроме холода, поэтому на данный момент работаем в таких условиях", – подытожил глава Николаевской ОВА.

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