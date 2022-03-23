"Чего мне бояться?": Ким рассказал о своей личной безопасности

Глава Николаевской областной военной администрации говорит, что никак нельзя уберечься от ракет, так как они летят мимо и куда целятся – непонятно

Виталий Ким рассказал, как обеспечивает свою безопасность. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что свою безопасность он обеспечивает и у него работает целая система. По его словам, в городе сейчас нет ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. – Ред.) с автоматами, и поэтому Николаев является свободным.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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"Чему быть, тому не миновать. Безопасность обеспечиваю, но я думаю, что заблуждением является то, что все замкнуто на мне. Я как из бизнеса строил всегда систему. У нас работает система, много людей ходят на работу – мэрия, заместители и т.д. Эта система будет работать независимо ни от чего. У нас город довольно-таки свободный, ДРГ здесь не ходят с автоматами. В наш город нельзя прорваться на танке. Чего мне бояться?" – сказал Ким.

Он добавил, что никак нельзя уберечься от ракет, так как они летят мимо и куда целятся – непонятно:

"Все ко всему привыкают. Человек привыкает ко всему, кроме холода, поэтому на данный момент работаем в таких условиях", – подытожил глава Николаевской ОВА.

Оккупантам трудно воевать: Ким назвал сроки завершения войны

Российским захватчикам трудно воевать с украинцами, потому что они осознают, что являются оккупантами на чужой земле. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Наташе Влащенко на канале "Украина 24".

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"У них приходит такое осознание. Им тяжело, потому что их гонит сюда их власть из-под палки. Я не знаю, сколько у них хватит сил, сейчас никто не хочет ехать (воевать. – Ред.)", – сказал глава ОВА.

Он добавил, что крымчане сейчас тоже начинают покидать полуостров.

"Они видят настроения, они видят атаки (атаки ВСУ. – Ред.), что оно все ближе подкатывается к ним. Они тоже люди и тоже переживают, что сейчас война коснется их", – сказал Ким.

Глава Николаевской областной военной администрации считает, что о дате завершения войны может знать только Господь Бог.

"Но мы свое не сдадим. Если бы от нас это зависело, мы бы завтра закончили (войну. – Ред.). Если были бы ресурсы и закрытое небо. Мы готовы к перемирию хоть завтра, потому что мы защищаем свою страну и свою правду. Но мы можем согласиться только на своих условиях, и решение должен принимать народ. Я думаю, на это (достижение перемирия. – Ред.) уйдет от месяца до трех", – резюмировал Виталий Ким.

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