Оккупантам трудно воевать: Ким назвал сроки завершения войны

Российская власть гонит своих солдат в Украину из-под палки

Виталий Ким: "Если бы от нас это зависело, мы бы завтра закончили войну". Фото: коллаж "Сегодня"

Российским захватчикам трудно воевать с украинцами, потому что они осознают, что являются оккупантами на чужой земле. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

"У них приходит такое осознание. Им тяжело, потому что их гонит сюда их власть из-под палки. Я не знаю, сколько у них хватит сил, сейчас никто не хочет ехать (воевать. – Ред.)", – сказал глава ОВА.

Он добавил, что крымчане сейчас тоже начинают покидать полуостров.

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"Они видят настроения, они видят атаки (атаки ВСУ. – Ред.), что оно все ближе подкатывается к ним. Они тоже люди и тоже переживают, что сейчас война коснется их", – сказал Ким.

Глава Николаевской областной военной администрации считает, что о дате завершения войны может знать только Господь Бог.

"Но мы свое не сдадим. Если бы от нас это зависело, мы бы завтра закончили (войну. – Ред.). Если были бы ресурсы и закрытое небо. Мы готовы к перемирию хоть завтра, потому что мы защищаем свою страну и свою правду. Но мы можем согласиться только на своих условиях, и решение должен принимать народ. Я думаю на это (достижение перемирия. – Ред.) уйдет от месяца до трех", – резюмировал Виталий Ким.

Ранее Виталий Ким рассказал о том, какую опасность представляют диверсанты.

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Также Ким проинформировал о круглосуточных тревогах в Николаеве.