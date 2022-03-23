Боевая мощь армии РФ в Украине упала – The Guardian

У российских солдат наблюдаются проблемы с моральным духом и конфликты с командованием

По оценкам минобороны США, боевой дух оккупантов снизился с начала вторжения. Фото: коллаж "Сегодня"

Боевая мощь подразделений российской армии, находящихся в Украине, впервые с начала войны упала ниже 90% ее уровня до вторжения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Отмечается, что по оценкам американского оборонного ведомства Россия собрала более 150 000 военных вокруг Украины перед вторжением 24 февраля вместе с достаточным количеством авиации, артиллерии, танков и другой огневой техники для полномасштабной атаки.

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"Мы оцениваем российскую боевую мощь чуть ниже 90 процентов. Они тратят очень много, но они тоже накопили очень много с ранней осени. Впервые они могут быть на уровне чуть ниже 90 процентов", – сказал американский чиновник.

Представитель Пентагона также критически оценил способность России захватить Украину, описывая проблемы с моральным духом, конфликты с командованием, проблемы с мобилизацией и остановленное продвижение в Киев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек.

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Также мы информировали, что для участия в боевых действиях на территории Украины российская армия начала нанимать военнослужащих через сайт объявлений Avito.