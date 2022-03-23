Переехал танком: военный РФ отомстил командиру за потери в Украине

Крупная группировка оккупантов потеряла до 50% личного состава в боях под Киевом

Роман Цимбалюк рассказал, как командиру оккупантов отомстили за потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом российский военный наехал танком на своего командира, которого считал виновным в крупных потерях оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

Реклама

По информации журналиста, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", – пишет он.

Как сообщил Цимбалюк, сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси, в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Также сообщается, что полковник Медведев награжден орденом мужества.

Общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

Реклама