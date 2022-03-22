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Разборки среди оккупантов: командира боевиков ОРДЛО заставили извиниться перед кадыровцами

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 марта, 16:03
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У Александра Ходаковского возник конфликт с чеченцами
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Среди оккупантов, воюющих в Украине, произошел конфликт. Полевой командир боевиков ОРДЛО Александр Ходаковский высмеял кадыровцев, воюющих под Мариуполем, после чего чеченцы на камеру заставили его кричать "Ахмат сила!"

Бывший сотрудник СБУ Ходаковский, предавший Украину, в интервью российским журналистам пренебрежительно высказался о кадыровцах:

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"Приезжают ребята упакованные, бородатые с иголочки... легко бронированная техника, никаких средств поддержки нет, приданых средств огневых практически нет, они налегке… Один их "КамАЗ" залетел в город на бешеной скорости, промчался в одну сторону, в другую, где -то застрял, был расстрелян… Эти же получили задачу – вперед, такие куски города отхватить. Я говорю – вы пару домов сначала освойте, потом посмотрим, как будет продвигаться успех".

По его словам, отряд кадыровцев состоит из представителей "вневедомственной охраны, ППС" – "обычные люди, которые жили мирной жизнью, на них потратили какие-то деньги, экипировали и предложили поучаствовать в войне".

Оказалось, что заявление Ходаковского задело лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров опубликовал в соцсетях видео, на котором его соратник Адам Делимханов заставляет командира боевиков ОРДЛО отказаться от своих слов.

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"Комбат объяснился за свои неосторожные слова о чеченских бойцах, участвующих в спецоперации в Украине. Оказывается, он строил свои предположения, основываясь на ложной информации. Но сейчас, увидев наших бойцов в бою, Александр лично убедился в их высоком профессионализме, мужестве и отваге", – написал Кадыров.

Видеоролик заканчивается тем, что Ходаковский с вымученной улыбкой кричит "Ахмат сила!"

TikTok-войска: кадыровцы снимали видео не в Украине

Чеченские бойцы Рамзана Кадырова сняли видео с угрозами украинцам, находясь на территории Беларуси.

Пользователи популярного сайта Reddit по объектам на видео вычислили, что кадыровцы находятся в Мозыре, расположенном в 40 км от украинской границы.

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Здание за спиной одного из бойцов – это пивзавод "Мозырьпиво". Второй вещал из парка по соседству.

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