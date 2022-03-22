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Розбірки серед окупантів: командира бойовиків ОРДЛО змусили вибачитись перед кадировцями

Павло Заяць Павло Заяць
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22 березня, 16:03
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У Олександра Ходаковського виник конфлікт з чеченцями
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Серед окупантів, що воюють в Україні, стався конфлікт. Польовий командир бойовиків ОРДЛО Олександр Ходаковський висміяв кадировців, що воюють під Маріуполем, після чого чеченці на камеру змусили його кричати "Ахмат сила!"

Колишній співробітник СБУ Ходаковський, який зрадив Україну, в інтерв'ю російським журналістам зневажливо висловився про кадировців:

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"Приїжджають хлопці упаковані, бородаті з голочки... легко броньована техніка, жодних засобів підтримки немає, приданих засобів вогневих практично немає, вони без нічого... Один їхній "КамАЗ" залетів у місто на шаленій швидкості, промчав в один бік, в інший, десь застряг, був розстріляний... Ці ж отримали завдання – вперед, такі шматки міста відхопити. Я кажу – ви пару будинків спочатку освойте, потім подивимося, як просуватиметься успіх".

За його словами, загін кадировців складається з представників "невідомчої охорони, ППС" – "звичайні люди, які жили мирним життям, на них витратили якісь гроші, екіпірували та запропонували взяти участь у війні".

Виявилося, що заява Ходаковського зачепила лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Кадиров опублікував у соцмережах відео, на якому його соратник Адам Делімханов змушує командира бойовиків ОРДЛО відмовитись від своїх слів.

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"Комбат пояснив свої необережні слова про чеченських бійців, що беруть участь у спецоперації в Україні. Виявляється, він будував свої припущення, ґрунтуючись на хибній інформації. Але зараз, побачивши наших бійців у бою, Олександр особисто переконався в їх високому професіоналізмі, мужності та відвазі", – написав Кадиров.

Відеоролик завершується тим, що Ходаковський з вимушеною посмішкою кричить "Ахмат сила!"

TikTok-війська: кадировці знімали відео не в Україні

Чеченські бійці Рамзана Кадирова зняли відео із погрозами українцям, перебуваючи на території Білорусі.

Користувачі популярного сайту Reddit за об'єктами на відео визначили, що кадировці перебувають у Мозирі, що розташований за 40 км від українського кордону.

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Будівля за спиною одного з бійців – це пивзавод "Мозирпиво". Інший виступав із парку по сусідству.

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