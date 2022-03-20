"Ховатимемо у свинячих шкурах": кадировцям пообіцяли "теплий прийом" на Дніпропетровщині

М'ясокомбінати Дніпра готові допомогти з реалізацією цієї задумки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупантів-кадировців, убитих на території Дніпропетровської області, ховатимуть зашитими у свинячі шкури.

Про це заступник мера Дніпра Михайло Лисенко написав у своєму Telegram-каналі "Разбитая гармошка Костромы".

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"Офіційно. Рішення прийнято. Усі кадировці, вбиті на території Дніпропетровської області, будуть зашиті та поховані у свинячих шкурах. Дякуємо м'ясокомбінатам міста. Подивимося, як їх приймуть там на "небі". Тварюки", – написав Лисенко.

TikTok-війська: кадировці знімали відео не в Україні

Чеченські бійці Рамзана Кадирова зняли відео з погрозами українцям, перебуваючи на території Білорусі.

Користувачі популярного сайту Reddit за об'єктами на відео визначили, що кадировці перебувають у Мозирі, що лежить за 40 км від українського кордону.

Будівля за спиною одного з бійців – це пивзавод "Мозирпиво". Інший виступав із парку по сусідству.