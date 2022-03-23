Работаем жестко: Ким сделал диверсантам последнее предупреждение

ДРГ представляют опасность для стратегических целей

Диверсантов выявляют спецслужбы. Фото: коллаж "Сегодня"

Спустя почти месяц после начала вторжения армии России в Украину ситуация в Николаеве стабильная, однако серьезную опасность представляют диверсанты. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

"Опасности для обычных граждан диверсанты не представляют. Они представляют опасность для стратегических целей или личностей", – сказал губернатор.

По словам Кима, диверсантов выявляют спецслужбы.

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"Периодически всплывают мелкие диверсанты, которые волей или неволей помогают врагу. Мы с ними работаем довольно жестко, поэтому не советую помогать врагу. Это заканчивается всегда плохо. Мы живем в век цифровых технологий – идентифицировать человека сейчас очень легко", – предупредил Виталий Ким.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве задержали российского диверсанта, который не смог выговорить слово "паляниця".

Также мы писали, что в киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами. Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.