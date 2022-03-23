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Фонарь в окне и фото блокпостов: в Киеве патрульные задержали очередных диверсантов РФ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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23 марта, 11:58
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Задержанные переданы сотрудникам СБУ
Патрульные полицейские Киева задерживают подозреваемых в причастности к ДРГ. Фото: коллаж "Сегодня"
Патрульные полицейские Киева задерживают подозреваемых в причастности к ДРГ. Фото: коллаж "Сегодня"

Столичные правоохранители продолжают задерживать поклонников "русского мира". Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, в ночь на 23 марта копы получили сообщение о том, что в окне 14-го этажа одного из домов на Оболонском проспекте светится зеленый фонарь. Полицейские проверили дом и в одной из квартир обнаружили гражданина "братского народа", который без приглашения находится на территории Украины.

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"Еще одного "незваного гостя" из Архангельской области московии задержали на проспекте Свободы", – рассказали в Патрульной полиции.

Правоохранители также отметили, что по подозрению в причастности к диверсионной деятельности врага был задержан гражданин Украины.

"Патрульные остановили фотографирующего окрестности гражданина. Во время проверки телефона у него нашли много фотографий блокпостов. По словам задержанного, отправлял их маме и брату в Европу. Так ли это, проверят соответствующие службы. Все задержанные доставлены в районные управления и переданы сотрудникам СБУ для проверки", – проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве задержали российского диверсанта, который не смог выговорить слово "паляниця".

Также мы писали, что в киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами. Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.

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Вертолеты Вертолеты
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