Фонарь в окне и фото блокпостов: в Киеве патрульные задержали очередных диверсантов РФ

Задержанные переданы сотрудникам СБУ

Патрульные полицейские Киева задерживают подозреваемых в причастности к ДРГ. Фото: коллаж "Сегодня"

Столичные правоохранители продолжают задерживать поклонников "русского мира". Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, в ночь на 23 марта копы получили сообщение о том, что в окне 14-го этажа одного из домов на Оболонском проспекте светится зеленый фонарь. Полицейские проверили дом и в одной из квартир обнаружили гражданина "братского народа", который без приглашения находится на территории Украины.

Реклама

"Еще одного "незваного гостя" из Архангельской области московии задержали на проспекте Свободы", – рассказали в Патрульной полиции.

Правоохранители также отметили, что по подозрению в причастности к диверсионной деятельности врага был задержан гражданин Украины.

"Патрульные остановили фотографирующего окрестности гражданина. Во время проверки телефона у него нашли много фотографий блокпостов. По словам задержанного, отправлял их маме и брату в Европу. Так ли это, проверят соответствующие службы. Все задержанные доставлены в районные управления и переданы сотрудникам СБУ для проверки", – проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве задержали российского диверсанта, который не смог выговорить слово "паляниця".

Также мы писали, что в киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами. Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.