Працюємо жорстко: Кім зробив диверсантам останнє попередження

ДРГ становлять небезпеку для стратегічних цілей

Диверсантів виявляють спецслужби. Фото: колаж "Сьогодні"

Майже через місяць після початку вторгнення армії Росії в Україну ситуація в Миколаєві стабільна, проте серйозну небезпеку становлять диверсанти. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

"Небезпеки для звичайних громадян диверсанти не становлять. Вони становлять небезпеку для стратегічних цілей або особистостей", – сказав губернатор.

За словами Кіма, диверсантів виявляють спецслужби.

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"Періодично спливають дрібні диверсанти, які волею чи неволею допомагають ворогові. Ми з ними працюємо досить жорстко, тому не раджу допомагати ворогові. Це закінчується завжди погано. Ми живемо у вік цифрових технологій – ідентифікувати людину зараз дуже легко", – попередив Віталій Кім.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Києві затримали російського диверсанта, який не зміг вимовити слово паляниця.

Також ми писали, що у київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами. Другий через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію щодо українських військових.