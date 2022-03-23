Атаки с моря: Ким рассказал о круглосуточных тревогах в Николаеве (видео)

Российские оккупанты все чаще запускают ракеты с кораблей, базирующихся в Севастополе

Виталий Ким: "Орки чаще обстреливают ракетами с кораблей". Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, почему в регионе часто объявляется воздушная тревога, после которой не всегда происходят взрывы. По словам губернатора, власти обязаны предупреждать население об опасности при каждом взлете вражеской ракеты, ведь никто не знает, куда она упадет.

"Сейчас орки гораздо чаще обстреливают ракетами с кораблей, с Севастополя и тд. Мы не знаем, куда оно прилетит, поэтому так часто объявляем воздушную тревогу, потому что мы обязаны на всякий случай это делать. При этом у нас эти ракеты не прилетали в 90% случаев. Они летели дальше куда-то. Но из-за того, что это летит через нас, с Черного моря, и мы не видим куда, что у них в безмозглой башке, что они собираются бомбить, то мы обязаны объявлять тревогу. Это со стороны выглядит, что у нас тут круглосуточно что-то падает, но это не совсем так. Но тревога остается почти круглосуточной", – рассказал Ким в своем Telegram-канале.

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Губернатор также добавил, что во время обстрелов из артиллерийских орудий, а также установок "Град" и "Смерч" власти не успевают предупредить граждан о воздушной тревоге.

"Они две минуты летят. Мы когда фиксируем взлеты, пока объявляем, оно уже падает", – сказал Ким.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают бомбить Киев. В ночь на 23 марта снаряды повредили жилые дома и торговый центр.

Также мы информировали, что в Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.