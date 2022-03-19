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Ким попросил николаевцев помочь посевной сбором трупов российских военных

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19 марта, 22:49
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Сейчас на территории Украины много мёртвых оккупантов, которые были уничтожены нашими защитниками
Ким попросил собирать трупы оккупантов, поскольку военные РФ их не забирают/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ким попросил собирать трупы оккупантов, поскольку военные РФ их не забирают/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей области помогать в сборе трупов российских военных. Он отметил, что оккупанты своих погибших военных не забирают с наших территорий.

Об этом он сказал в видеообращении 19 марта.

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"Много есть сейчас территорий, с которых орки отошли, сбежали, и оставили свои обгорелые трупы и кучу своих сослуживцев в полях. Есть проблема. Проблема в том, что они своих не забирают. И если сейчас морозы, то на весну-лето это будет наша проблема", — сказал Ким.

Также он попросил сообщать о том, где скопление трупов российских военных.

"Просьба тем, кто знает — сообщать, где они лежат в посадках. Их много. По возможности собирать в мешочки. Ну, мы же не звери. Это миф, что они в удобрения превратятся. Трупный яд будет мешать нашей посевной. Собаки много не съедят, волки тоже. Они их погрызут чуть-чуть и они так и останутся. Поэтому я прошу волонтеров: придется их собирать и сдавать, чтобы их отправляли назад, по ДНК определяли, кто это. У них тоже есть мамы", — сказал глава ОВА.

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