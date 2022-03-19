Ким попросил николаевцев помочь посевной сбором трупов российских военных

Сейчас на территории Украины много мёртвых оккупантов, которые были уничтожены нашими защитниками

Ким попросил собирать трупы оккупантов, поскольку военные РФ их не забирают/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей области помогать в сборе трупов российских военных. Он отметил, что оккупанты своих погибших военных не забирают с наших территорий.

Об этом он сказал в видеообращении 19 марта.

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"Много есть сейчас территорий, с которых орки отошли, сбежали, и оставили свои обгорелые трупы и кучу своих сослуживцев в полях. Есть проблема. Проблема в том, что они своих не забирают. И если сейчас морозы, то на весну-лето это будет наша проблема", — сказал Ким.

Также он попросил сообщать о том, где скопление трупов российских военных.

"Просьба тем, кто знает — сообщать, где они лежат в посадках. Их много. По возможности собирать в мешочки. Ну, мы же не звери. Это миф, что они в удобрения превратятся. Трупный яд будет мешать нашей посевной. Собаки много не съедят, волки тоже. Они их погрызут чуть-чуть и они так и останутся. Поэтому я прошу волонтеров: придется их собирать и сдавать, чтобы их отправляли назад, по ДНК определяли, кто это. У них тоже есть мамы", — сказал глава ОВА.

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