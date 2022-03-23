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Атаки з моря: Кім розповів про цілодобові тривоги у Миколаєві (відео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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23 березня, 10:51
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Російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі
Віталій Кім: "Орки найчастіше обстрілюють ракетами з кораблів" Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кім: "Орки найчастіше обстрілюють ракетами з кораблів" Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому у регіоні часто оголошується повітряна тривога, після якої не завжди відбуваються вибухи. За словами губернатора, влада зобов'язана попереджати населення про небезпеку при кожному зльоті ворожої ракети, адже ніхто не знає, куди вона впаде.

"Нині орки набагато частіше обстрілюють ракетами з кораблів, з Севастополя і т.д. Ми не знаємо, куди воно прилетить, тому так часто оголошуємо повітряну тривогу, тому що ми зобов'язані про всяк випадок це робити. При цьому у нас ці ракети не прилітали в 90 % випадків. Вони летіли далі кудись, але через те, що це летить через нас, з Чорного моря, і ми не бачимо куди, що в них у безмозковій голові, що вони збираються бомбити, ми зобов'язані оголошувати тривогу. Це з боку виглядає, що у нас тут цілодобово щось падає, але це не зовсім так. Але тривога залишається майже цілодобовою", – розповів Кім у своєму Telegram-каналі.

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Губернатор також додав, що під час обстрілів з артилерійських гармат, а також установок "Град" і "Смерч" влада не встигає попередити громадян про повітряну тривогу.

"Вони дві хвилини летять. Ми колись фіксуємо зльоти, поки оголошуємо, воно вже падає", – сказав Кім.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти продовжують бомбити Київ. У ніч проти 23 березня снаряди зруйнували житлові будинки та торговий центр.

Також ми інформували, що у Рубіжному Луганської області російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей, зокрема двоє дітей.

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