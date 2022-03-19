Кім попросив миколаївців допомогти посівній збором трупів російських військових

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав мешканців області допомагати у зборі трупів російських військових. Він зазначив, що окупанти своїх загиблих військових не забирають із наших територій.
Про це він сказав у відеозверненні 19 березня.
Деталі
"Багато є зараз територій, з яких орки відійшли, втекли, і залишили свої обгорілі трупи і купу своїх товаришів по службі в полях. Є проблема. Проблема в тому, що вони своїх не забирають. І якщо зараз морози, то на весну-літо це буде наша проблема", — сказав Кім.
Також він попросив повідомляти про те, де скупчення трупів російських військових.
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"Прохання тим, хто знає — повідомляти, де вони лежать в посадках. Їх багато. По можливості збирати в мішечки. Ну, ми ж не звірі. Це міф, що вони в добрива перетворяться. Трупна отрута буде заважати нашій посівній. Собаки багато не з'їдять, вовки теж. Вони їх погризуть трохи і вони так і залишаться. Тому я прошу волонтерів: доведеться їх збирати і здавати, щоб їх відправляли назад, по ДНК визначали, хто це. У них теж є мами", — сказав глава ОВА.
Ситуація
- В офіційному зведенні Міністерства оборони України станом на 18:00 19 березня повідомляється, що захисники України надійно утримують рубежі оборони та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.
- Сьогодні в окупанта виявилося менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
- На Луганщині Збройні сили України могли похвалитися знищенням тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 гелікоптерів противника.
- Експрем'єр-міністри Великої Британії Гордон Браун та Джон Мейджор хочуть, щоб було створено новий Міжнародний трибунал для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна в Україні.