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"Планів порозважатися немає": Кім розповів, що робитиме після перемоги України

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23 березня, 22:03
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За словами голови Миколаївської ОВА, російські окупанти вбили купу народу, безневинних людей, а також знищили все хороше, що було
Віталій Кім поділився планами на майбутнє після перемоги України. Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кім поділився планами на майбутнє після перемоги України. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що після перемоги України буде відбудовувати свою область. За його словами, російські окупанти знищили все хороше і тому знадобиться багато часу на відновлення.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

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"Я намагаюся і працювати, і жити так, щоби був певний баланс у всьому цьому. Раніше, коли я був у бізнесі, то багато подорожував, і це теж набридає. Я не знаю, що робитиму після перемоги… Буду точно відбудовувати свою область, тому що я дуже злюся на них (окупантів), тому що вони зламали всі плани, велике будівництво, все, що ми підготували для регіону, пропрацювали два роки і воно все нанівець", – сказав Кім.

Він додав, що окупанти вбили купу народу, безневинних людей, а також знищили все хороше, що було:

"Нам треба буде багато часу на відновлення. Тому я планую все відновити, а потім уже думати, що далі робитиму. Поки що планів порозважатися немає", – підкреслив Кім.

"Чого мені боятися?": Кім розповів про свою особисту безпеку

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що свою безпеку він забезпечує і в нього працює ціла система. За його словами, у місті зараз немає ДРГ (диверсійно-розвідувальна група. – Ред.) з автоматами, і тому Миколаїв є вільним. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

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"Чому бути, того не оминути. Безпеку забезпечую, але я думаю, що помилкою є те, що все замкнуте на мені. Я як із бізнесу будував завжди систему. У нас працює система, багато людей ходять на роботу – мерія, заступники тощо. Ця система працюватиме незалежно від нічого. У нас місто досить вільне, ДРГ тут не ходять з автоматами. У наше місто не можна прорватися на танку. Чого мені боятися?" – сказав Кім.

Він додав, що ніяк не можна вберегтися від ракет, тому що вони летять повз і куди ціляться – незрозуміло:

"Всі до всього звикають. Людина звикає до всього, окрім холоду, тому зараз працюємо в таких умовах", – підсумував голова Миколаївської ОВА.

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