Пионтковский назвал место в Украине, где решится судьба Путина

Политолог считает, что путинская Россия на грани военной катастрофы

Пионтковский рассказал, что запустит развал путинской России / Фото: Коллаж: Сегодня

Освобождение украинской армией оккупированного Херсона запустит процесс распада путинской России.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Україна 24".

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По мнению политолога, как только начнется контрнаступление Украины, первым шагом успеха будет освобождение Херсона.

"Сразу же и в "бункере", и в российском обществе целиком начнутся просто каскадные изменения и персональные, и политические. После этого Россию можно спокойно предоставить самой себе. Путинское государство настолько искусственно и фальшиво, соткано из таких противоречий, что после военной катастрофы оно будет разваливаться. Не надо прилагать для этого больших усилий", – заявил Пионтковский.

Украинская армия наступает на Херсон

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону, однако информация об их вхождении в город пока не подтверждается.

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Экс-нардеп Виталий Куприй сообщил, что по неофициальной информации, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Они заняли некоторые улицы. Также экс-нардеп Игорь Мосийчук призвал внимательно следить за ситуацией в этом направлении и ждать хороших новостей.

Ранее в Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал причины быстрого захвата Херсона.

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По словам Жданова, для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб" – достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру.