Арестович отреагировал на слухи, что ВСУ вошли в Херсон

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию о том, что украинские военные вошли в Херсон.
Об этом он сказал во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".
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"Не подтверждаем и не опровергаем. Давайте посмотри, что будет дальше", — сказал Арестович.
Что известно?
По неофициальной информации, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Они заняли некоторые улицы. Об этом сообщил экс-нардеп Виталий Куприй.
"Из двух независимых источников мне стало известно, что наши бойцы заняли 4 улицы Херсона. Наступление продолжается", — написал Куприй в Facebook.
Также в ожидании хороших новостей из Херсона экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Херсон... рекомендую внимательно следить за этим украинским городом и... ожидать хороших новостей", – написал он в Facebook.
В то же время нашлись скептики. Блоггер Роман Шрайк отреагировал на информацию о Херсоне от Виталия Куприя.
"На самом деле наши взбираются на третий ярус Кремля. Сообщили 17 независимых от здравого смысла источников", – написал Шрайк в Facebook.
Также мы писали, что херсонский партизан жестко обратился к оккупантам. Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ворвались в архив Херсонской области в поисках важных документов.