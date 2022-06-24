Піонтковський назвав місце в Україні, де вирішиться доля Путіна

Політолог вважає, що путінська Росія на межі військової катастрофи

Піонтковський розповів, що запустить розвал путінської Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Визволення українською армією окупованого Херсона запустить процес розпаду путінської Росії.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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На думку політолога, щойно розпочнеться контрнаступ України, першим кроком успіху буде звільнення Херсона.

"Одразу ж і в "бункері", і в російському суспільстві загалом почнуться просто каскадні зміни і персональні, і політичні. Після цього Росію можна спокійно залишити наодинці з собою. Путінська держава настільки штучна і фальшива, зіткана з таких протиріч, що після військової катастрофи вона буде розвалюватися. Не треба докладати для цього великих зусиль", – заявив Піонтковський.

Українська армія наступає на Херсон

Збройні сили України підходять до Херсона, проте інформація про їхнє входження в місто поки що не підтверджується.

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Екснардеп Віталій Купрій повідомив, що, за неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони зайняли деякі вулиці. Також екснардеп Ігор Мосійчук закликав уважно стежити за ситуацією в цьому напрямку та чекати на добрі новини.

Раніше в Мережі з'явилося відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона.

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За словами Жданова, для визволення Херсона українським військам не потрібно штурмувати місто "в лоб" – достатньо взяти окупантів у напівкільце та притиснути до Дніпра.