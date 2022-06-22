Экс-нардеп сообщил о прорыве ВСУ в Херсоне

Пока что это неофициальная информация

ВСУ, возможно, уже в Херсоне/Фото: REUTERS/Edgar Su, коллаж: "Сегодня"

По неофициальной информации, Вооруженные сСилы Украины вошли в Херсон. Они заняли некоторые улицы.

Об этом сообщил экс-нардеп Виталий Куприй.

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"Из двух независимых источников мне стало известно, что наши бойцы заняли 4 улицы Херсона. Наступление продолжается", — написал Куприй в Facebook.

Также в ожидании хороших новостей из Херсона экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Херсон... рекомендую внимательно следить за этим украинским городом и... ожидать хороших новостей", — написал он в Facebook.

В то же время нашлись скептики. Блоггер Роман Шрайк отреагировал на информацию о Херсоне от Виталия Куприя.

"На самом деле наши взбираются на третий ярус Кремля. Сообщили 17 независимых от здравого смысла источников", – написал Шрайк в Facebook.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" тоже прокомментировал ситуацию.

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"Не подтверждаем и не опровергаем. Давайте посмотри, что будет дальше", – сказал Арестович.

Что было раньше?

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Киселевку Херсонской области. Теперь украинские защитники еще ближе к Херсону. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

По его словам, ВСУ заняли Киселевку, приблизившись к Чернобаевке, что под Херсоном. Еще вчера советник главы Офиса президента заявлял, что украинские силы продвинулись за Посад-Покровское в сторону Киселевки.

Если Генштаб ВСУ подтвердит информацию об освобождении села, это будет говорить о целенаправленном движении украинских войск к Херсону и фактически приближению к окраинам города.

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Также мы писали, что херсонский партизан жестко обратился к оккупантам. Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ворвались в архив Херсонской области в поисках важных документов.