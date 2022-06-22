"Будем топить в Днепре": херсонский партизан жестко обратился к оккупантам

По его словам, партизаны знают все о дислокации войск РФ в Херсоне

Херсонский партизан пообещал уничтожать оккупантов их же оружием и похвастался пленными / Фото: Коллаж: Сегодня

Херсонский партизан записал видеообращение к российским оккупантам и продемонстрировал двоих пленных военных РФ.

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Х*евый Херсон", представитель движения сопротивления заявил, что в Херсоне оккупанты "во время вечерней проверки не досчитались двух человек". По его словам, пленные "слили всю информацию" и теперь будут переданы для обменного фонда.

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"Ожидайте привет от партизан... Мы вас достанем. Мы знаем намного больше, чем вы думаете", – заявил он.

Партизан озвучил несколько адресов в Херсоне, где, по его сведениям, расквартированы подразделения оккупантов. В частности – захваченное Росгвардией здание Нацгвардии Украины.

"Это ненадолго. Совсем скоро вся ваша е**чая Росгвардия будет потоплена в Днепре", – пообещал он.

Также представитель движения сопротивления заявил, что российских оккупантов будут уничтожать их же оружием:

"Силы обороны Украины наступают. Совсем скоро освобождение наступит. Совсем скоро наступит для вас украинская ночь – ночь расплаты за Бучу, за Ирпень, за Гостомель, за Мариуполь, за весь Донбасс. У вас нет ни единого шанса… Коктейли Молотова у нас готовы. Все ваши здания сгорят дотла, а мы их потом отстроим и отмоем от этой рашистской х**ни".

Партизаны расстреляли в Херсоне троих оккупантов

На днях в оккупированном Херсоне партизаны расстреляли троих российских военных.

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По данным оперативного командования "Пивдень", оккупанты заказали себе в одном из заведений шашлык, когда туда "прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди".

В результате двое военных РФ погибли, один получил ранения.