Шашлык доесть не успели. Партизаны расстреляли в Херсоне троих оккупантов

На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали себе в одном из заведений шашлык. Так, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди. В результате погибли двое, один – ранен.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".
Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди.
"Два чека по 200, и 1 – 300… Ярких впечатлений от ужина получили совсем не почтенные гости заведения. Тот, что 300 – улучшает теперь свое положение (и не только финансовое) в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 – так же эпично будут вкладываться и в черные мешки для мусора", – рассказали в ведомстве.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33 800 (+200 за последние сутки) человек ликвидировано;
- танков – 1477 (+9);
- боевых бронированных машин – 3588 (+11);
- артиллерийских систем – 749 (+4);
- РСЗО – 238 (+3);
- средств ПВО – 98;
- самолетов – 216;
- вертолетов – 181;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);
- крылатых ракет – 130;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2527 (+4);
- специальная техника – 55.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.
Ранее мы сообщали, что ВСУ на востоке ударили по российским захватчикам.
Также напомним, на юге ВСУ ударили по оккупантам и их технике.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 20 июня: за последние сутки ликвидировано 200 рашистов, 9 танков и 11 бронированных машин. А Брянск содрогнулся от новых взрывов.