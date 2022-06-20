Шашлык доесть не успели. Партизаны расстреляли в Херсоне троих оккупантов

В результате погибли двое, один – ранен

Оккупанты заказали шашлык и погибли. Фото: коллаж "Сегодня"

На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали себе в одном из заведений шашлык. Так, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди. В результате погибли двое, один – ранен.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

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Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди.

"Два чека по 200, и 1 – 300… Ярких впечатлений от ужина получили совсем не почтенные гости заведения. Тот, что 300 – улучшает теперь свое положение (и не только финансовое) в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 – так же эпично будут вкладываться и в черные мешки для мусора", – рассказали в ведомстве.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 800 (+200 за последние сутки) человек ликвидировано;

танков – 1477 (+9);

боевых бронированных машин – 3588 (+11);

артиллерийских систем – 749 (+4);

РСЗО – 238 (+3);

средств ПВО – 98;

самолетов – 216;

вертолетов – 181;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);

крылатых ракет – 130;

корабли/катера – 14;

автомобильная техника и автоцистерны – 2527 (+4);

специальная техника – ​​55.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ на востоке ударили по российским захватчикам.

Также напомним, на юге ВСУ ударили по оккупантам и их технике.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 20 июня: за последние сутки ликвидировано 200 рашистов, 9 танков и 11 бронированных машин. А Брянск содрогнулся от новых взрывов.