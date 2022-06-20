Шашлик доїсти не встигли. Партизани розстріляли у Херсоні трьох окупантів

Внаслідок цього загинули двоє, один – поранений

Окупанти замовили шашлик та загинули. Фото: колаж "Сьогодні"

Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу російських військ замовили собі в одному із закладів шашлик. Так, для обслуговування таких спеціальних гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматичної черги. Внаслідок цього загинули двоє, один – поранений.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Реклама

Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги.

"Два чеки по 200, та 1 – 300 … Яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття", – розповіли у відомстві.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 800 (+200 за останню добу) осіб ліквідовано;

танків – 1477 (+9);

бойових броньованих машин – 3588 (+11);

артилерійських систем – 749 (+4);

РСЗВ – 238 (+3);

засобів ППО – 98;

літаків – 216;

вертольотів – 181;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);

крилатих ракет – 130;

кораблі/катери – 14;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2527 (+4);

спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на сході вдарили по російських загарбниках.

Також нагадаємо, на півдні ЗСУ вдарили по окупантах та їхній техніці.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 20 червня: за останню добу ліквідовано 200 рашистів, 9 танків та 11 броньованих машин. А Брянськ здригнувся від нових вибухів.