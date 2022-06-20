ВСУ на востоке ударили по российским захватчикам

Украинские военные продолжают сдерживать противника на восточном фронте. Оккупанты на войне, которую сами развязали, несут потери.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Подробности
В течение суток 19 июня украинские защитники уничтожили:
- личного состава оккупантов – 14;
- САУ – 1;
- АТТ – 4.
Как оккупанты хотят усугубить ситуацию с горючим?
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о военной ситуации в нашей стране. Она остается сложной, но защитники держат оборону.
"Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят ухудшить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать.
Продолжаются сверхжесткие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие у нас — держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", — сказал президент.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что командование ВСУ рассказало о шансах оккупантов на юге Украины. Также мы писали, что украинские защитники уничтожили группу элитных спецназовцев ФСБ.