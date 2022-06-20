На юге ВСУ ударили по оккупантам и их технике

Украинские военные уничтожают захватчиков

ВСУ уничтожили оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Из-за проблем с продвижением на суше российские оккупанты активизировали воздушные удары. В районе Апостолового вражеский истребитель применил по бомбардировщику ВСУ крылатую ракету класса "воздух-воздух".

"Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но "предпочел манёвр и бегство под огнем достойного отпора".

В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.

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Общие потери врага по результатам выполнения военных огненных задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушка-гаубица, танк и два военных автомобиля.

ВСУ на востоке ударили по российским захватчикам

Украинские военные продолжают удерживать противника на восточном фронте. Оккупанты на войне, которую сами развязали, несут потери. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

В течение суток 19 июня украинские защитники уничтожили:

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личного состава оккупантов – 14;

САУ – 1;

АТТ – 4.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что командование ВСУ рассказало о шансах оккупантов на юге Украины. Также мы писали, что украинские защитники отразили штурм оккупантов на нескольких направлениях.