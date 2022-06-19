Командование ВСУ рассказало о шансах оккупантов на юге Украины

Россияне совершают хаотические обстрелы украинских населенных пунктов

Украинские военные успешно противостоят оккупантам на юге / Фото: Коллаж: Сегодня

В южных областях Украины российские оккупанты продолжают обороняться на занятом рубеже. Шансов для продвижения вперед нет. Враг прибегает к хаотическим обстрелам наших позиций и населенных пунктов. Подробно о ситуации рассказало оперативное командование "Юг".

В Николаевской области продолжаются обстрелы в Баштанском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Николаевском районе в результате обстрелов Галициновской громады погибли два местных жителя, на территории частного сельскохозяйственного предприятия произошло возгорание.

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В Херсонской области боевые действия продолжаются. Оккупанты продолжают обстрелы и оккупированных, и освобожденных населенных пунктов, а также соседних областей с территории Бериславского и Херсонского районов.

Одесская область ночью была вновь атакована 2 ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму. Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведутся боевые действия, чтобы оказывать психологическое давление на население и подрывать экономические и стратегические резервы государства. Силы противовоздушной обороны пресекли эти вражеские планы.

Украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения продолжают выполнять огневые задачи на линии столкновения. В течение ночи уничтожено 11 российских военных и 3 единицы вражеской автотехники, в том числе бронированной.

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Корабельная группировка врага в Черном море за ночь не изменилась. Поэтому угроза ракетного удара остается и с моря, и с суши, и с воздуха.

Ситуация в Украине

На восточных рубежах обороны украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 87 оккупантов, 2 вражеских склада боеприпасов и российскую технику.

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Украинские военные отбили несколько атак врага, который пытается идти на штурм под Северодонецком и Бахмутом. Также войска РФ обстреливают позиции ВСУ по всей линии фронта, защитники Украины наносят врагу ответные потери. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Южные регионы страны украинцы никому не отдадут, все оккупированные РФ территории будут возвращены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он записал в поезде, возвращаясь с юга страны.