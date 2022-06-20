На півдні ЗСУ вдарили по окупантах та їх техніці

Українські військові нищать загарбників

ЗСУ знищили окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові Збройних Сил України знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Через проблеми з просування на суші російські окупанти активізували повітряні удари. В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по бомбардувальнику ЗСУ крилату ракету класу "повітря-повітря".

"Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, в Херсонській області ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але "віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі".

У Миколаївській області зенітно-ракетним підрозділом ВСУ точно знищений безпілотний розвідник.

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Загальні втрати ворога за результатами виконання військових вогняних завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармата-гаубиця, танк та два військові автомобілі.

ЗСУ на сході вдарили по російських загарбниках

Українські військові продовжують стримувати противника на східному фронті. Окупанти на війні, яку самі розв'язали, зазнають втрат. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Протягом доби 19 червня українські захисники знищили:

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особового складу окупантів – 14;

САУ – 1;

АТТ – 4.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що командування ЗСУ розповіло про шанси окупантів на півдні України. Також ми писали, що українські захисники відбили штурм окупантів на кількох напрямках.