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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

На півдні ЗСУ вдарили по окупантах та їх техніці

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 червня, 03:38
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Українські військові нищать загарбників
ЗСУ знищили окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
ЗСУ знищили окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові Збройних Сил України знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Через проблеми з просування на суші російські окупанти активізували повітряні удари. В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по бомбардувальнику ЗСУ крилату ракету класу "повітря-повітря".

"Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, в Херсонській області ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але "віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі".

У Миколаївській області зенітно-ракетним підрозділом ВСУ точно знищений безпілотний розвідник.

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Загальні втрати ворога за результатами виконання військових вогняних завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармата-гаубиця, танк та два військові автомобілі.

ЗСУ на сході вдарили по російських загарбниках

Українські військові продовжують стримувати противника на східному фронті. Окупанти на війні, яку самі розв'язали, зазнають втрат. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Протягом доби 19 червня українські захисники знищили:

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  • особового складу окупантів – 14;
  • САУ – 1;
  • АТТ – 4.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що командування ЗСУ розповіло про шанси окупантів на півдні України. Також ми писали, що українські захисники відбили штурм окупантів на кількох напрямках.

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1
Особовий склад 33600
Особовий склад
2
Танки 1468
Танки
3
ББМ 3577
ББМ
4
Артилерія 745
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 235
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 181
Гелікоптери
9
БПЛА 598
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2523
Транспорт
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Герої не вмирають!

Бескомпромісний активіст-розвідник... Роман Ратушний - воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Звільняв Тростянець, боровся з окупантами на Ізюмському напрямку. Загинув, виконуючи бойове завдання у розвіддозорі. На сайті президента створено петицію щодо надання Ратушному звання Героя України (посмертно).

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